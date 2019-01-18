وزير خارجية لبنان يطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

طالب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الجمعة، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.



وقال باسيل في قمة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب تستضيفها بيروت: "سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب"، حسب تعبيره.

واعتبر باسيل أن غياب سوريا يُشكل "الفجوة الأكبر" في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت.



وتُعقد الأحد الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، وبغياب دمشق التي علقت الجامعة العربية عضويتها في صفوفها منذ اندلاع النزاع السوري في العام 2011.



وطغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكانية دعوة سوريا لحضورها. إلا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس لصحافيين إن "المسألة السورية لها جوانب مختلفة وحساسة"، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر "التوافق العربي".



وعلّقت الجامعة العربية في العام 2011 عضوية دمشق، على خلفية القمع الذي مارسته بحق المتظاهرين ضد النظام السوري آنذاك.