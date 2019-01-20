إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق على الجولان السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراض صاروخ أطلق على هضبة #الجولان.



وفي وقت سابق، الأحد، أفادت وكالة "سانا"، التابعة للنظام السوري، الأحد، أن الدفاعات الجوية تصدت لغارة إسرائيلية.



وقالت الوكالة إن الغارة الإسرائيلية التي تم التصدي لها كانت تستهدف جنوب البلاد. وحسب الوكالة، التي نقلت عن مصدر عسكري، فإن "الدفاعات منعت الغارات من تحقيق أهدافها".



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المنطقة التي استهدفتها غارة إسرائيلية هي منطقة الكسوة جنوب دمشق، وهي ذات المنطقة التي استهدفت أكثر من مرة من قبل.



ولم ترد معلومات عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الصواريخ هذه، أو أماكن سقوطها وطبيعة الخسائر البشرية.



وفي منطقة الكسوة تتواجد تمركزات ومستودعات أسلحة للإيرانيين و#حزب_الله.