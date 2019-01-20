مفاوضات مرتقبة بين "قسد" والأسد برعاية روسية

من المتوقع أن تعقد جولة مفاوضات بين مجلس سورية الديمقراطية والنظام السوري برعاية روسية في غضون أيام في #دمشق، وذلك حسب ما كشفه مصدر كردي بارز.

وبحسب المصدر، فإن الإدارة الذاتية في الشمال أعدت قائمة من 10 بنود لعرضها.

تؤكد القائمة على وحدة الأراضي السورية، إضافة إلى ذلك تشمل القائمة اعتبار الإدارات الذاتية جزءاً من نظام جمهوري ديموقراطي وتحظى بممثلين في البرلمان، فضلا عن رفع أعلام تمثل الإدارات الذاتية إلى جانب العلم السوري بما لا يتعارض مع الدستور.

وتعد القائمة كذلك وفق المصدر الكردي بتوزيع الثروات الوطنية على المناطق السورية في "شكل عادل".