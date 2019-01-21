إسرائيل تكشف صوراً لمواقع فيلق القدس المستهدفة

كشف الجيش الإسرائيلي مواقع "فيلق القدس" الإيراني التي استهدفها في سوريا فجر الاثنين، مؤكداً أنه سيستمر في التصدي لمحاولات إيران زعزعة أمن إسرائيل، وللتموضع الإيراني في سوريا، بحسب ما أعلن في بيان الاثنين.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي على حسابه على تويتر، الاثنين صوراً قال إنها لمواقع تدريب، ومراكز استخبارات، ومخازن أسلحة كلها تابعة للفيلق الإيراني في سوريا.

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كما نشر فيديو يظهر استهداف بطاريات سورية تصدت للغارات الإسرائيلية، على الرغم من تحذير إسرائيل للنظام السوري بعدم الرد، بحسب زعمه.

وكان الجيش أعلن في بيان الاثنين أن مقاتلات حربية شنت غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وضد بطاريات دفاع جوي سورية.

وأوضح أن الغارات جاءت ضد أهداف فيلق القدس ردًّا على إطلاق صاروخ أرض أرض من قبل قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية مستهدفةً منطقة شمال هضبة الجولان المحتل حيث تم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة القبة الحديدية.