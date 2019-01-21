سوريا..تفجير انتحاري يجرح جنديين أميركيين ويقتل 8 أكراد

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان جرح جنديين أميركيين ومقتل 8 أكراد من قوات " #سوريا_الديمقراطية" من مرافقيهم في تفجير انتحاري استهدف رتلاً أميركياً بمواكبة كردية في شمال شرق سوريا.



وقال المرصد إن انتحاريا اقتحم الرتل الأميركي الكردي بسيارة مفخخة في ريف الحسكة الجنوبي.



وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه هذا الأسبوع، حيث أعلن مسؤول أميركي مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 آخرين بانفجار وقع في منبج شمال سوريا قبل أيام.



وفي التفاصيل، قتل 15 شخصاً على الأقل، الأربعاء الماضي، جراء تفجير انتحاري نفسه داخل مطعم وسط مدينة #منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا.



وتبنى #داعش التفجير الانتحاري، الأربعاء الماضي، بحسب ما أعلنت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي.