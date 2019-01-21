مركز التحكم الروسي: مقتل 4 جنود سوريين بغارات إسرائيل

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي الاثنين مقتل 4 جنود سوريين في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في محيط دمشق ليل الأحد الاثنين.

واوضح أن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة أطلقتها إسرائيل.

من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 11 شخصاً في الغارات الإسرائيلية.

وكانت اسرائيل أعلنت ببيان في وقت سابق الاثنين أن مقاتلات حربية شنت غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وضد بطاريات دفاع جوي سورية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات جاءت ضد أهداف فيلق القدس ردًّا على إطلاق صاروخ أرض أرض من قبل قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية مستهدفةً منطقة شمال هضبة الجولان المحتل حيث تم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة القبة الحديدية.

كما أعلن أنه تم استهداف مواقع تخزين وسائل قتالية وفِي مقدمتها موقع داخل مطار دمشق الدولي، بالإضافة الى موقع استخبارات إيراني ومعسكر تدريب إيراني.

