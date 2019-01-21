وزير إسرائيلي: سنمنع إيران من تأسيس جيش لها في سوريا

قال وزير الاستيعاب الإسرائيلي يوآف غالنت إن "إسرائيل" ستطرد إيران من سوريا>



وأكد الوزير الاسرائيلي أن تل أبيب لن تسمح بتأسيس جيش إيراني في سوريا" معتبرا أن اسرائيل لا يمكن لها السماح لحزب الله بفتح جبهة أخرى في مرتفعات الجولان.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الضربة الجوية الإسرائيلية قرب دمشق مواقع عسكرية أقامتها إيران، وحذر طهران من عواقب تهديداتها بتدمير إسرائيل.

كما أكد نتنياهو على العمل ضد إيران والقوات السورية التي تساعدها، مضيفا أن اسرائيل ستضرب كل من يحاول الإضرار بها, وأن من يهدد بمحو اسرائيل عليه تحمل المسؤولية كاملة.



