إسرائيل: ميليشيا إيران أخلت مواقعها في سوريا قبل الهجوم

أخلت الميليشيات الإيرانية في سوريا مواقعها قبل هجوم سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع إيرانية في #سوريا، بحسب ما أفادت قناة الحادية عشرة الإسرائيلية.

وقال مصدر إسرائيلي كبير إن هذه الخطوة تظهر خشية الإيرانيين من رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق صاروخ أرض أرض من #دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان.

وبحسب القناة فإن إسرائيل أبلغت روسيا عن الأهداف التي تنوي قصفها في سوريا، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتعريض أمنها للخطر وإقامة قواعد عسكرية أمامية في سوريا.

وكان مركز التحكم العسكري الروسي قد أعلن مقتل 4 جنود من قوات النظام في الهجوم الإسرائيلي.

وأكد المركز أن دفاعات النظام الجوية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة أطلقتها إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف مواقع "فيلق القدس" الإيراني التي استهدفها في سوريا فجر الاثنين، مؤكداً أنه سيستمر في التصدي لمحاولات إيران زعزعة أمن إسرائيل، وللتموضع الإيراني في سوريا، بحسب ما أعلن في بيان الاثنين.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي على حسابه على #تويتر حينها، صوراً قال إنها لمواقع تدريب، ومراكز استخبارات، ومخازن أسلحة كلها تابعة للفيلق الإيراني في سوريا.

كما نشر فيديو يظهر استهداف بطاريات سورية تصدت للغارات الإسرائيلية، على الرغم من تحذير إسرائيل للنظام السوري بعدم الرد، بحسب زعمه.