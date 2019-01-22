اعتصام في عرسال اللبنانية.. نازحو سوريا السبب

نظم مجموعة من أهالي عرسال في #لبنان اعتصاما ضد العمالة السورية في البلدة الحدودية التي تستضيف أعدادا كبيرة من السوريين النازحين، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعصف بالبلاد.

وطالب المعتصمون الذين كان من بينهم أصحاب سيارات النقل، بتنظيم العمالة السورية التي تزاحم اليد العاملة اللبنانية وأصحاب المؤسسات والمصالح على أنواعها، إضافة إلى الاحتجاج على حصر المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة بالسوريين متجاهلين ما يعانيه الأهالي.

وبعد انتهاء الاعتصام، عمد مجموعة من الشبان إلى رجم المحال والمصالح والمؤسسات وسيارات النقل العائدة للسوريين بالحجارة مطالبين بإغلاقها.

فيما قامت القوى الأمنية والجيش بتسيير دوريات لمنع التعديات وإعادة الهدوء للبلدة.