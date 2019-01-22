بومبيو وأوغلو يبحثان سبل التعاون لإنسحاب القوات الأميركية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأميركي مايك بومبيو التعاون الأمريكي - التركي في إطار الانسحاب المنسق والمدروس للقوات الأمريكية من سوريا وفق بيان الخارجية الاميركية".



وأكد بومبيو لنظيره التركي هاتفيا التزام بلاده بالاستجابة لمخاوف تركيا بشأن تأمين حدودها مع سوريا مع ضمان حماية حلفائها الأكراد.

واوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها" أن الولايات المتحدة تولي أهمية لحماية القوى التي تعاونت معها والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"،