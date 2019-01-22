بيدرسن من موسكو: سنعيد إطلاق العملية السياسية في سوريا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في استمرارية العمل مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن.

وقال لافروف خلال اللقاء مع بيدرسن في موسكو، إن بلاده ترغب في التعاون مع #الأمم_المتحدة في تفعيل العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى تعاون موسكو مع المبعوث السابق ستيفان دي ميستورا، مضيفا أن الكثير من التفاهمات خلال عهده تم صياغتها في #موسكو.

من جانبه، شدد بيدرسن على ضرورة تطبيق القرار الأممي لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد عزمه إعادة إطلاق عملية التسوية للأزمة السورية وإنجاح التسوية السياسية.

وشدد على ضرورة تطوير العلاقة مع موسكو وأنه ينبغي على كل من الأمم المتحدة وروسيا لعب الدور الرئيسي في دفع العملية السياسية في سوريا، على حد وصفه.