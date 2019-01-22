طفل سوري لاجئ يلقى حتفه في لبنان ويشعل "التواصل"

لجأ الطفل السوري #أحمد_الزعبي إلى #لبنان قبل عام ليتحول من طالب في #سوريا إلى ماسح أحذية في بيروت.

ولم يكن يعلم أن القدر ينتظره، ويظهر الفيديو المرفق الدقائق الأخيرة من حياته.

وفي اللقطات، يطارد أحدُ عناصر شرطة بلدية بيروت الطفلَ. هنا كان يحاول الاختباء دون أن يعلم أن في الطاقة حفرة تمتد 6 طوابق تحت الأرض.

سقط فيها لتكتشف عائلته الجثة بعد 3 أيام.

ولجأت العائلة إلى الناشطة مريم مجدولين التي نشرت الفيديو وأثارت الرأي العام.

من جهة أخرى، زار المحامي واصف حركة موقع الحادثة بعد أن تطوع لمساعدة العائلة على رفع دعوى لتبيان ما حدث.

وتساءل حركة: "حتى لو لم تقصد الشرطة القتل، لماذا تركت المكان دون التأكد إلى أين ذهب الطفل؟".

أما شرطة بلدية بيروت، فتقول إنها تلقت شكوى بإقدام ابن الـ14 عاما على سرقة صندوق للتبرعات وهو ما تنفيه العائلة. وتبرر البلدية أن من مهامها إبعاد الأطفال العاملين عن الشوارع بسبب شكاوى المواطنين.

عاش محمد ضحية الفقر ومات ضحية عمالة الأطفال، لتدخل القضية أروقة القضاء من أجل معرفة ملابسات مقتل طفل سوري آخر يدفع ثمن الحرب في بلاده.