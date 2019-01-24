مئات اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم من لبنان

عاد مئات اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، في أحدث دفعة تعود إلى البلد الذي مزّقته الحرب منذ أشهر.



وكان اللاجئون قد تجمعوا في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية برج حمود شمال بيروت، حيث استقلوا الحافلات التي ستعود بهم إلى ديارهم. كما تجمع المئات في مناطق أخرى من لبنان، حيث نقلتهم الحافلات إلى منازلهم.



ووصلت الحافلات إلى قريتي جديدة يابوس في الشرق السوري والدبوسية في الشمال بعد الظهيرة.



وتأتي عودة اللاجئين في الوقت الذي حققت فيه قوات النظام السوري مكاسب في السنوات الأخيرة، تمكنت خلالها من استعادة قرابة 60% من الأراضي السورية.



ونظمت المديرية العامة للأمن العام المسؤولة عن الأجانب في لبنان عودة اللاجئين.



وعاد آلاف اللاجئين إلى ديارهم قادمين من لبنان منذ يونيو/حزيران مع عودة الهدوء إلى أجزاء من البلاد.



ويستضيف لبنان نحو 950 ألف لاجئ سوري مسجلين، وفقاً لتقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين، في الوقت الذي تقدر فيه الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين في البلاد بنحو 1.5 مليون.



