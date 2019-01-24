3 قتلى بسلسلة انفجارات بشمال غربي سوريا الخاضع للمعارضة

ذكر سكان وشهود عيان أن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قتلوا، وأصيب العشرات في انفجار عدة دراجات نارية ملغومة ببلدات سورية تسيطر عليها المعارضة التي تساندها تركيا.



وقال الشهود إن امرأة وطفلاً وشاباً قتلوا وإن ثمانية آخرين على الأقل أصيبوا عندما انفجرت دراجة نارية قرب حديقة عامة في قلب مدينة الباب في شمال حلب.



وقال تاجر يدعى إبراهيم صبرا في محيط الانفجار لوكالة "رويترز": "وقعت إصابات كثيرة.. دراجة نارية انفجرت قرب تقاطع رئيسي".



وأفاد مصدر بالشرطة في المدينة أنها قامت بالإشراف على تفجير دراجة نارية أخرى في بلدة الراعي شمال الباب وألقت القبض على مشتبه به.



وفي واقعة مماثلة، أصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسين والغندورة القريبتين في انفجارين نتيجة زرع مواد ناسفة في دراجتين ناريتين متوقفتين في مكانين عامين.



وانفجرت عبوات ناسفة أمس الأربعاء في مدينة عفرين، وهي منطقة يغلب الأكراد على سكانها انتزعت القوات التركية وحلفاؤها السوريون السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية العام الماضي.



واتهمت المعارضة الوحدات بتنفيذ التفجيرات، التي يقولون إنها تستهدف إثارة الخوف في المنطقة التي رسخت تركيا نفوذها فيها بمساعدة فصائل معارضة سورية عربية التي تقدم لها الدعم والسلاح.



ولم يصدر بعد تعليق من وحدات حماية الشعب التي نفت اتهامات سابقة بشن هجمات على مدنيين، قائلةً إنها تستهدف الجنود الأتراك وحلفاءهم فحسب.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية لها صلة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط داخل حدودها، وتوغلت في سوريا دعما للمعارضة السورية لطرد الوحدات من الحدود التركية.