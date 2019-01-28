أردوغان: إقامة مناطق آمنة في سوريا يضمن عودة اللاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده تهدف إلى إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا من العودة لبلادهم.



وذكر أردوغان الذي كان يتحدث في اسطنبول أن نحو 300 ألف سوري عادوا بالفعل وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في كانون الأول/ ديسمبر سحب كل القوات الأميركية من سوريا وأعلن أردوغان بعد ذلك أنهما ناقشا إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلاً داخل سوريا على الحدود مع تركيا.