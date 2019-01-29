إيران: أبرمنا اتفاقيات مصرفية "مهمة" مع النظام السوري

أعلن نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، الاثنين، أن طهران أبرمت اتفاقيات مصرفية "مهمة جداً" مع النظام السوري، كما ستساعد في إصلاح محطات كهرباء في أنحاء سوريا وستنشئ محطة جديدة في محافظة اللاذقية.



من جهته، قال رئيس وزراء النظام السوري، عماد خميس، إن بلاده وإيران وقعتا، الاثنين، اتفاقية للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل يشمل الصناعة والتجارة والزراعة.



كما وقع الجانبان عدداً من مذكرات التفاهم خلال زيارة جهانجيري إلى دمشق.



وبحسب مسؤولين، فقد شملت الاتفاقات التعليم والإسكان والأشغال العامة والسكك الحديدية والاستثمار ومجالات أخرى، دون الخوض في تفاصيل.