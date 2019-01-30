النظام السوري يجبر المدنيين على التجنيد قبيل الهجوم على إدلب

نشرت صحيفة التايمز تقريرا حول إجبار النظام السوري للمدنيين على الانضمام إلى صفوف قواته قبيل الهجوم النهائي على إدلب آخر معاقل المعارضة.

فبعد إرساله تعزيزات عسكرية إلى محيط المحافظة، بدأ النظام بتطبيق خطة عمل عليها لمدة عام كامل، وهي زج مدنيين سوريين في صفوف الجيش المتأهب لمعركة إدلب الأخيرة وللقضاء على المعارضة نهائيا.

هذا ما كشفته صحيفة التايمز مؤكدة تنفيذ النظام حملة واسعة ضد الفارين من خدمة الجيش الإجبارية أو من صفوف الاحتياط في الأشهر الماضية



هذه الخطة لم تأت بمرسوم ولم يتم الإعلان عنها، بل نفذت سرا هي وأخرى تقضي برفع سن الانضمام لجنود الاحتياط من 40 إلى 43 عاما.



وبحسب التايمز، اعتقلت عناصر النظام على نقاط التفتيش المقامة في جميع المدن والمحافظات السورية آلاف المدنيين من المطلوبين للخدمة العسكرية وغير المطلوبين أيضا.



وشهدت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في الفترة الماضية الموجة الأكبر من هذه الاعتقالات .