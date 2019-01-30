سوريا الديمقراطية ترفض المقترح التركي بإنشاء منطقة آمنة

جددت قوات سوريا الديمقراطية رفضها للمنطقة الآمنة التي تطرحا تركيا، معتبرة أنها ستكون مجرد "مستعمرة تركية"، متمسكة بخيار وضعها تحت مراقبة دولية إذا ما تم الاتفاق عليها.



وأكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، التي زارت واشنطن، والتقت الثلاثاء بالرئيس الأميركي، أن ما تصفه أنقرة بـ"منطقة آمنة" داخل سوريا، ليست أكثر من مجرد "مستعمرة تركية"، مشيرةً إلى أنه إذا كان هناك حلٌّ وسط، فسوف نقبل بأن يتم اختيار مراقبين دوليين على الحدود من قِبل الأمم المتحدة.



كما اعتبرت أن سيطرة تركيا على منطقة حدودية مساحتها 30 كيلومترا، يعرض الأكراد للخطر.



وأوضحت أن "سيطرة تركيا تعني تحويل هذه المناطق إلى مستعمرات تركية تهيمن عليها جماعات إرهابية"، في إشارة إلى جماعات معارضة سورية تدعمها تركيا.



إلى ذلك، قالت:" إن منطقة عفرين الواقعة غرب البلاد والتي كانت ذات أغلبية كردية وسيطرت عليها تركيا وحلفاؤها العام الماضي تتعرض بشكل نظامي إلى تفريغها من سكانها الأصليين."



وكان رياض درار الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" أكد منتصف الشهر الحالي، في حديث للعربية.نت أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب أردوغان، يجب أن تكون "محايدة"، معتبراً أنها ستتحول إلى احتلال تركي في حال دخلت تركيا إليها.



وفي حديث لوكالة أسوشيتدبرس من واشنطن ، قالت أحمد:" إنه حتى الآن ليس من الواضح ما إذا كانت الوساطة الأميركية ستنجح."



وأضافت "إنهم قلقون (في إشارة إلى الأميركيين) إزاء وقوع أي اشتباكات بين الجانبين اللذين يعتبران حليفين ... وحتى الآن، الخطة غير واضحة، ولكن الواضح أن الأميركيين يسعون إلى اجتماع مع الأتراك بهدف تهدئة الوضع والوصول إلى حل أو تسوية من أجل الحماية".



إلى ذلك، أشارت إلى أن الولايات المتحدة تركز على "تهدئة" تركيا من أجل إيجاد تسوية من شأنها أن تسمح للقوات الكردية بالبقاء.



يذكر أن إلهام زارت واشنطن على مدار الأيام الأخيرة للحشد من أجل انسحاب أمريكي قابل للتفاوض من سوريا، بحيث يضمن وجود قوات يقودها الأكراد في مناطق شمال سوريا التي تحررت، بدعم عسكري أميركي، من مسلحي داعش.



وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية التوسط لإيجاد صيغة تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والحكومة التركية من جهة أخرى، حيث تعتبر الأخيرة هذه القوات "تهديداً أمنياً" لها، وتهدد بغزو مناطق سيطرتها في كوردستان سوريا وشرق سوريا.

