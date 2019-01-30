فرنسا تغير موقفها.. وتلمح لعودة رعايا قاتلوا مع داعش

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن بلاده تستعد لعودة عشرات المتشددين الفرنسيين الذين اعتقلتهم القوات الكردية في سوريا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك مما يمثل تحولا في سياسة باريس بشأن هذه المسألة.



وتواجه فرنسا مثل دول أوروبية أخرى صعوبات بشأن كيفية التعامل مع المتشددين وعائلاتهم والساعين للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا وكذلك الذين اعتقلوا بعد أن فقد داعش مساحات كبيرة من الأراضي.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية جان إيف لو دريان المقاتلين المتشددين بأنهم"أعداء" يجب محاكمتهم إما في سوريا أو العراق.

