ترمب يطمئن الأكراد حول الانسحاب من سوريا

كشف مصدر قيادي في مجلس سوريا الديمقراطية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد بعدم ترك الأكراد وأعرب عن اعجابه بهم أثناء استقباله رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد في واشنطن.



وأكد المصدر الذي يشارك في الاجتماعات أنهم حصلوا على تطمينات ووعود بأن الانسحاب الأميركي سيكون مدروساً وأنه سيؤجل قليلاً.

وفي سياق آخر، أكد مجلس الأمن القومي التركي على مواصلة موقفه الحازم فيما يتعلق بتطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية وتنفيذ الاتفاقات بشأن شرق الفرات.

وقال بيان للمجلس، إن أنقرة ستواصل موقفنا الحازم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الحالي في إدلب وتطبيق خارطة الطريق في منبج بشكل عاجل وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق الفرات.









