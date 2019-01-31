عمليات اغتيال متجددة تستهدف "قسد" بالحكسة ودير الزور

تجددت عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشرقي، الأربعاء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقام مسلحون مجهولون يرجح أنهم خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش، على متن دراجة نارية، باستهداف مجموعة من عناصر قوات سوريا الديمقراطية قرب حاجز ذيبان، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، ما تسبب بوقوع جرحى.



كما أشار المرصد إلى مقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي الكردي (الآسايش)، جراء هجوم من قبل مسلحين مجهولين يرتدون زي قوات قسد، على الطريق الواصل إلى منطقة المخروم بجنوب الحسكة.



وبذلك يرتفع إلى 183 شخصاً عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، إضافة لمنطقة منبج في شمال شرق محافظة حلب، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حيث رصد المرصد السوري اغتيال هذه الخلايا لـ 49 مدنيا من ضمنهم طفل ومواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 130 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية، بينهم قادة محليون في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي، كما أحصى المرصد سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال هذه.

