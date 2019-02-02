أنباء عن عملية روسية - تركية ضد "النصرة" في إدلب

يجري وفد عسكري - أمني تركي محادثات في العاصمة الروسية موسكو لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد جبهة النصرة، التي وسعت مؤخراً من سيطرتها على مناطق هامة هناك.



وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر روسية مطلعة، فإن موسكو تعمل مع أنقرة على تهيئة الأجواء لإطلاق عملية عسكرية مشتركة في إدلب، مرجحة أن يكون الطرفان يعملان على مناقشة التفاصيل العسكرية والفنية للعملية خلال وجود الوفد العسكري الأمني في موسكو.



وقتل 11 شخصاً، بينهم 9 مدنيين، الثلاثاء، جراء قصف للنظام السوري على مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، وذلك بالرغم من وقوعها ضمن "منطقة منزوعة السلاح"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتأتي الضربات على معرة النعمان بعد سيطرة "النصرة" التام على المنطقة مساء الاثنين وخروج الفصائل المعارضة منها، وفق المرصد.



وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً مدمراً، تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.