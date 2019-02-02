قمة روسية إيرانية تركية في سوتشي قبل اجتماع أستانا

تحضر الدول الضامنة لمؤتمر أستانا لعقد قمة جديدة تجمع رؤساء روسيا، وإيران، وتركيا في مدينة سوتشي الروسية، بعد أسبوعين تقريباً قبل اجتماعات أستانا المخطط لها الشهر الحالي.

فموسكو تحضّر مع أنقرة وطهران لحسم ملفي إدلب واللجنة الدستورية.

مصادر إعلامية، أكدت أن هناك تحضيرات لعقد القمة في 14 فبرايرالحالي.

ونقلت المصادر عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بين المحاور الأساسية للبحث، مؤكداً أن الأطراف الثلاثة تسعى لمواصلة العمل مع المبعوث الأممي إلى سوريا بهدف التوصل إلى توافق، منوهاً إلى أن الأسماء التي اقترحها النظام السوري للجنة الدستورية لا تمثل المجتمع المدني.

وفي إطار الترتيبات للقمة الثلاثية يجري وفد عسكري - أمني تركي محادثات في موسكو لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر على إدلب بشكل شبه كامل.