توافق أميركي - تركي على الترتيبات الأمنية في شمال سوريا

أشارت تقارير إعلامية إلى توافق مبدئي بين أنقرة وواشنطن حول الوضع الأمني في شمال سوريا.

وتحدثت التقارير عن أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة منطقة أمنية شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب الأميركي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف لقطع الطريق على إيران لدعم حزب الله اللبناني عبر خط بري يمر عبر العراق وسوريا.



ونقاط الاتفاق بحسب ما أوردت التقارير تحدثت عن اعتماد اسم "المنطقة الأمنية حمايةً للأمن القومي التركي" بدلا عن المنطقة العازلة، وأن يكون عمقها ما بين عشرين واثنين وثلاثين كيلومتراً خالية من القواعد العسكرية الأميركية، عدا عن موافقة واشنطن على نزع السلاح الثقيل من وحدات حماية الشعب الكردية.



توافق مبدئي لم يحسم كافة نقاط الخلاف بين أنقرة وواشنطن، فلا يزال أمام الطرفين التوصل إلى توافق حول فرض حظر جوي في تلك المنطقة، عدا عن التوغل التركي فيها وضمانات حماية الأكراد التي تريدها واشنطن، وهي نقاط من المفترض أن تُحسم في اجتماعات اللجنة الأميركية التركية في واشنطن، الثلاثاء، قبل لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والتركي مولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق.

