سوريا.. حملة اعتقالات في صفوف ميليشيات مقربة من إيران

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العشرات من قادة ميليشيات الدفاع الوطني في سوريا تم اعتقالهم بأوامر روسية.

وأكد المرصد ان الحملةَ هذه مستمرة فيما يعيدها البعض للتوتر الذي حدث قبل اسابيع بين قوات محسوبة على روسيا وأخرى مقربة من ايران.



المرصد قال إن حملة الاعتقالات تمضي بوتيرة متصاعدة وفي مناطق متفرقة لكن اكثرها حساسية تتم في حماة وفقا للمرصد..

استنفار يشير إلى أن الاعتقالات وفقا لمراقبين لا تبتعد كثيرا عن التوتر الذي حصل قبل أسابيع بين الفيلق الخامس والفرقة الرابعة المحسوبة على طهران بعد رفض الأخير أوامر روسية بالانسحاب من حماة، ما يوحي أن حملة الاعتقالات تأتي كجزء من الصراع الروسي الايراني الذي بات يتصاعد أكثر فأكثر.