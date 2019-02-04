التحالف: قصفنا موقعاً عسكرياً للنظام السوري دفاعاً عن النفس

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش العقيد شون ريان أن قصف التحالف لموقع عسكري للنظام السوري كان دفاعا عن النفس



وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية ان قوات التحالف تعرضت لإطلاق نار من موقع للنظام في الضفة الغربية لنهر الفرات. ونقل اعلام النظام السوري أن طائرات تابعة للتحالف قصفت في وقت متأخر من مساء السبت موقعا عسكريا في ريف مدينة البوكمال شرقي البلاد.

