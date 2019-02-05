أردوغان: ما من خطة "مرضية" مع واشنطن لإقامة منطقة آمنة

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، اليوم الثلاثاء، إذا لم يتم إخراج "الإرهابيين" من #منبج خلال أسابيع فصبرنا سينفد.

وأضاف الرئيس التركي أنه "ما من خطة مرضية مع واشنطن حول المنطقة الآمنة شمال سوريا".

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أعلن الاثنين أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا بخصوص خارطة الطريق حول مدينة #منبج السورية. وقال في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج وفق الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.



كما شدد قالن على أن الإسراع بتنفيذ خارطة طريق منبج مهم جدا للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا.



وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تنفذ خارطة طريق منبج منذ وقت طويل، لافتا إلى أن تكتيكات المماطلة لن تفيد أحدا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن الشهر الماضي عن خطة لسحب القوات الأميركية في شمال سوريا ويقدر عددها بنحو 2000 جندي.



وأثار القرار مخاوف حلفاء أميركا في شمال سوريا من الأكراد خشية هجوم تركي يستغل الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي من المنطقة.



وحاول ترمب تهدئة مخاوف الحلفاء في قوات "سوريا الديمقراطية" بالتأكيد على التمهل وجدولة الانسحاب، بالتزامن مع تهديد أنقرة من مغبة أي عمل عسكري في المنطقة يستهدف الأكراد، الذين تعتبرهم تركيا عناصر إرهابية.