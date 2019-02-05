غوتيريس: يتعذر التحقق من إعلان نظام الأسد حول ترسانته الكيمياوية

قال الأمينُ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أنه ما يزال يتعذر التحقق من إعلان النظام السوري بشأن ترسانته الكيمياوية.



وأفاد غوتيريس أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية غيرُ قادرة على معرفة أسباب الثغرات وعدم الاتساق والتناقضات التي يتسم بها إعلان النظام السوري بشأن سلاحه الكيمياوي.



وأضاف غوتيريس في خطاب موجه الى مجلس الأمن أن هذه الاسبابَ تحول دون تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشكل كامل من أن النظامَ السوري قدم معلومات دقيقة ومكتملة حول ترسانته.



وجدد دعوته النظام السوري إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في حل جميع المسائل العالقة.

