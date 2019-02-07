الحشد الشعبي يعلن إطلاقه 50 صاروخاً على داعش بسوريا

قالت ميليشيا الحشد الشعبي العراقية اليوم الخميس إنها أطلقت 50 صاروخاً عبر الحدود لتستهدف مسلحي داعش المتحصنين في قرية باغوز السورية آخر معاقل التنظيم.



يذكر أن الجيش العراقي قصف من قبل مواقع داعش داخل سوريا، لكن الميليشيات - التي تحظى بدعم واسع من إيران - نادرا ما تقوم بعمليات قصف عبر الحدود. وتقاتل بعض فصائل قوات الحشد الشعبي داخل سوريا إلى جانب النظام السوري.



وزعم تنظيم داعش أنه أسقط طائرة بدون طيار تابعة لقوات الحشد الشعبي في مدينة باغوز أمس الأربعاء.



وخسر داعش كل الأراضي التي كان يمتلكها سابقا في سوريا والعراق. ويقتصر تواجد مئات المتطرفين الآن على منطقة صغيرة حيث يحاصرهم مقاتلون سوريون بدعم من الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.



في سياق متصل، نزح المئات إلى موقع صحراوي خارج قرية باغوز شرق سوريا، هربا من القتال بين الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة ومقاتلي تنظيم داعش.



ويخضع الوافدون لفحص أمني مبدئي لاعتقال عناصر داعش الفارين قبل الانتقال إلى مخيم للنازحين بعيدا عن منطقة القتال.