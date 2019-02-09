موسكو تمهد لإطلاق عملية عسكرية في إدلب

بحث مجلس الأمن القومي الروسي بحضور الرئيس فلادمير بوتين، الوضع في سوريا والخطوات التي سيتم اتخاذها هناك، على خلفية التحضيرات الجارية لعقد قمة روسية تركية إيرانية الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف.



وتحدثت موسكو للمرة الأولى رسمياً عن إعدادها لعملية عسكرية منظمة وفعالة في إدلب، مشيرة الى انه لا يمكن السماح ببقاء محميات إرهابية في هذه المنطقة.



من جانب آخر، اعربت الخارجية الروسية عن استعدادها للحوار مع واشنطن حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا, واكد نائب وزير خارجية بلادها سيرغي فيرشينين، أن لموسكو اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص التسوية في سوريا.