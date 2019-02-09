ميركل: داعش لم يهزم بل تحول إلى قوة قتالية غير منظمة

رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن تنظيم "داعش" لم يُهزم بعد وإنما تحول إلى قوة قتالية غير منظمة بعدما خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.



وتخالف تصريحات ميركل التي أدلت بها أثناء افتتاح مقر المخابرات الخارجية الألمانية (بي إن دي) في برلين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن التنظيم هُزم. وأكدت ميركل أن مراقبة الأوضاع في سوريا كانت إحدى أهم أولويات المخابرات الخارجية, معتبرةً أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق السلام في سوريا.

