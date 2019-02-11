النظام السوري: قصف إسرائيلي على أهداف في القنيطرة

استهدفت إسرائيل مساء الإثنين بقذائف عدة محافظة القنيطرة في جنوب سوريا من دون أن يسفر القصف عن أي إصابات، وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام السوري.



ونقلت "سانا" أن إسرائيل "استهدف مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة، كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب" ومنطقة تل الدرعية، مشيرة إلى أن الأضرار "مادية".



ثم نقلت الوكالة السورية في وقت لاحق تفاصيل إضافية عن القصف نقلا عن مصدر عسكري جاء فيها أن إسرائيل قامت "حوالي الساعة 18:30 باستهداف تل الضهور في جباتا الخشب، وتل الدرعيا وتلة خالد بعدة قذائف، كما قامت طائرة مسيرة إسرائيلية حوالى الساعة 19:50 بإطلاق أربعة صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام واقتصرت الأضرار على الماديات".



كما أكد مصدر عسكري لـ"سانا" أن إسرائيل استهدف أيضا عدة مواقع في قرى حدودية قرب المنطقة المنزوعة السلاح على هضبة الجولان.



وقال سكان على دراية بالمنطقة إن المواقع التي تعرضت للهجمات تقع في نطاق منطقة استراتيجية تعرف باسم "مثلث الموت" وتربط بين ريف دمشق الجنوبي ومحافظتي درعا والقنيطرة.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "القوات الإسرائيلية استهدفت بسبع قذائف مدفعية نقاطا لقوات للنظام بينها مرصد، ما أسفر عن سقوط جرحى" لم يتمكن من تحديد هدفهم.



ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق عندما سئلت عن أنباء القصف على القنيطرة.



واستعاد الجيش السوري صيف العام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة الجنوبية والتي كانت فصائل معارضة سيطرت على الجزء الأكبر منها في العام 2013. وتضم المحافظة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل القسم الأكبر منها.



وتشن إسرائيل هجمات في سوريا في إطار جهودها للتصدي للنفوذ الإيراني في سوريا. وقال مسؤول إسرائيلي كبير في سبتمبر/أيلول الماضي إن إسرائيل نفذت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.



وكانت إسرائيل أكدت الشهر الماضي أن جيشها هاجم أهدافا عسكرية إيرانية في سوريا، بعد ساعات من شن غارة جوية نهارية نادرة قرب مطار دمشق الدولي.



وكانت القوات الجوية الإسرائيلية استهدف قوات إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا في الأشهر الأخيرة، بينما حذرت من عدم التساهل إزاء وجود عسكري دائم لمثل هذه القوات في سوريا.