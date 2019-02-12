سوريا.. خلافات عن وجهة داعش بعد الخروج من دير الزور

في شرق الفرات، عرضت قواتُ سوريا الديمقراطية نقلَ عناصر تنظيم "داعش" الأجانب من محافظةِ دير الزور شرقي سوريا إلى محافظة إدلب شريطةَ تسليمِ أنفسهم وإطلاق سراح الأسرى الأكراد. وفق وكالة الاناضول.

وذكرت مصادرُ محلية أن قواتِ سوريا الديمقراطية تساومُ داعش في بلدة الباغوز التي تحاصرها بمحافظة دير الزور.

مضيفة أنها أعطت ضماناتٍ لعناصر "داعش" بنقلهم مع أسرهم إلى محافظة إدلب شريطة تسليم أنفسهم وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت الأناضول إن خلافا وقع بين الجانبين خاصة بعد طلب عناصرِ التنظيم نقلهم إلى العراق.

موضحةً أن قواتِ سوريا الديمقراطية عرضت على تنظيم داعش نقل عناصره إلى منطقة صحراوية في محافظة حمص وسط سوريا بحسب المصادر نفسها.