هل اعتقلت سوريا الديمقراطية الداعشي أبو صهيب الفرنسي؟

أفادت مصادر محلية لـ"الحدث" أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من أسر الداعشي الفرنسي المعروف باسم "أبو صهيب الفرنسي"، الذي كان يمثل أحد الوجوه الدعائية للتنظيم.

في حين زعم ناشطون سوريون أن المعتقل هو سوري من الميادين، يلقب بالأبرص، وكان يعمل ضمن صفوف التنظيم على "بيع السبايا".

وكان الداعشي الفرنسي وهو في الستينات من العمر ظهر في مارس عام 2015 في فيديو قصير روى فيه كيفية انضمامه لداعش.

كما روى أبو صهيب الفرنسي بحسب موقع "سايت" الذي يعنى بتتبع الحركات المتطرفة، كيف التحق أولا بمدرسة كاثوليكية ليصبح كاهناً "لكنه لم يحصل على إجابات واضحة على أسئلته هناك".