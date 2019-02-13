روسيا تخير إيرانيين بسوريا بين الفيلق الخامس والاعتقال

ألقت أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري القبض على "عماد حواصلي" قائد ميليشيات الدفاع الوطني في السيدة زينب، و "محمد زيتون الفاعور" القيادي في ما يُسمى "لواء أبو الفضل العباس التابع لأوس الخفاجي المعتقل من قبل ميليشيا الحشد منذ أيام، وذلك بتهم قتل وخطف وسلب.

وأفاد موقع "بلدي نيوز" السوري المعارض أن خلفية الاعتقال تندرج ضمن سياق إقصاء المتعاملين المحليين مع #إيران و"حزب الله" في #سوريا وبأوامر من #روسيا.

وأشار الموقع إلى وجود قاعدة بيانات عن المتعاملين مع إيران وميليشيا حزب الله، وتتذرع بالقضايا الجنائية للتخلص منهم، في الوقت الذي تضم هذه الميليشيات الآلاف ممن ارتكبوا جرائم جنائية.

وتشير المعلومات إلى أن قادة الميليشيات التي تعمل لصالح إيران في سوريا، باتت مخيرة إما الانضمام إلى الميليشيات المحلية الموالية لروسيا كالفيلق الخامس، أو فتح ملفاتهم الجنائية.

ويرى مراقبون أن هذه المستجدات لا تنفصل عن عملية اعتقال "أوس الخفاجي" قائد الجناح العراقي لميليشيا "لواء أبو الفضل العباس" من قبل الحشد، واغتيال "علاء الصافي" أمين عام مليشيا "حزب الله" فرع العراق رمياً بالرصاص في البصرة، وأيضا القصف الإسرائيلي لمواقع تابعة لإيران و"حزب الله" في سوريا، رابطين هذه الأحداث بتوافق أميركي روسي إسرائيلي على تحجيم الدور الإيراني في سوريا والعراق.