أردوغان: الضبابية لا تزال تخيم على الانسحاب الأميركي من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، إن الضبابية لا تزال تخيم على الانسحاب الأميركي من #سوريا.

وأوضح أردوغان أن #تركيا تريد أن تتحرك بالتنسيق مع روسيا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا.

جاء حديث أردوغان فيما تستعد مدينة سوتشي الروسية لاستضافة القمة الثلاثية الرابعة بين زعماء تركيا وإيران وروسيا الخميس، لبحث مستجدات القضية السورية وموضوعات مصيرية مختلف عليها بين الأطراف، على رأسها العنف المتصاعد في إدلب وانسحاب القوات الأميركية وتشكيل لجنة صياغة الدستور.

وعلى هامش الاجتماع سيعقد الرئيس الروسي لقاءين منفصلين مع نظيريه التركي والإيراني في محاولة لإيجاد تقارب حول تلك المسائل الخلافية.