بوتين وأردوغان وروحاني يجتمعون في سوتشي لبحث ملف سوريا

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا.



وأفاد بيان للرئاسة التركية أن أردوغان سيجتمع في القمة الثلاثية بنسختها الرابعة في سوتشي بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.



مشيراً الى أن القمة ستبحث ملف إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية والانسحاب الأميركي من سوريا.



ففي إدلب ورغم إطلاق ميليشيات تابعة لإيران اكثر من 100 صاروخ الإ أن تحمّل روسيا مسؤولية الأوضاع لهيئة تحرير الشام النصرة سابقاً والتي ترفض تركيا محاربتها بحجة الخشية من كارثة إنسانية.



فيما تأتي مسألة الإنسحاب الأميركي لتعقد المشهد اكثر في منبج ومناطق سيطرة الأكراد، فأنقرة تصرعلى تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف وحدات الحماية الكردية الامر الذي تعارضه موسكو وتطالب بتفعيل اتفاق اضنة.





أما تشكيل لجنة صياغة الدستور، فاصطدم بعقبة اقترح النظام السوري إدراج عدة أسماء إلى القائمة الثالثة للجنة والمكوّنة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى، فيما تريد انقرة ان تبقى متكافئة.