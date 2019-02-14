روحاني يعرض المساعدة لتوثيق علاقة أنقرة بنظام الأسد

بدأت قمة #سوتشي، الخميس، التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب #أردوغان والإيراني حسن روحاني.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أثناء القمة المنعقدة في منتجع سوتشي، إنه من المهم أن تبدأ اللجنة الدستورية في #سوريا عملها.



وأضاف بوتين أنه لا يجب القبول ببقاء "الإرهابيين" في #إدلب.

من جهته، صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أميركا وإسرائيل تدعمان الإرهاب.

وأضاف أن #واشنطن تعرّض أمن سوريا للخطر.

وأكد أن بلاده تدعم الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ كل بنود اتفاق إدلب، لأن #جبهة_النصرة لم تخرج منها بعد.



وأعلن روحاني أن "جبهة النصرة" لا يمكنها حماية نفسها عبر تغيير اسمها، فيما أشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة نشر "القوات السورية" على كل الحدود.

وأعرب روحاني عن استعداد بلاده لمساعدة روسيا لتوثيق العلاقات بين أنقرة ودمشق.



وركز روحاني على ضرورة انسحاب كل القوى الأجنبية من سوريا، منوّها بضرورة إتمام ما أسماه "الحوار السوري - السوري" دون أي تدخل أجنبي.

وأكد أهمية عودة النازحيين السوريين إلى بلادهم.

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن 4 ملايين نازح سوري ينتظرون العودة لديارهم.



وأضاف أردوغان أن عملية أستانة أكبر مبادرة ناجحة للأزمة السورية.



وأكد أردوغان أن بلاده لن تسمح بإشعال الأزمة مجددا في سوريا، متمنيا أن يصل الشعب السوري للسلام.



وتابع: "نأمل أن تكون قرارات سوتشي اليوم لمصلحة #الشعب_السوري".