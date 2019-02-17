إعلام النظام السوري: أنقرة تثبت النصرة في إدلب

في وقت أعلن وزير الخارجية الروسي تسيير بلاده لدوريات مشتركة مع تركيا في "المنطقة المنزوعة السلاح" بسوريا بعد تدهور اتفاق تلك المنطقة عقب سيطرة جبهة النصرة، ذكر إعلام النظام أن أنقرة تعتزم في الفترة المقبلة دعم النصرة وتثبيت وجودها، حيث وافقت على تزويد ما يسمى بحكومة الإنقاذ التابعة للنصرة بالتيار الكهربائي فور الانتهاء من مد الشبكة الكهربائية في مناطق سيطرتها، مما سيساهم في اكتساب النصرة لرضا السكان المحليين الساخطين على تواجدها.

وذكرت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري أن تركيا ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع خدمية أخرى في مناطق سيطرتها مثل تأسيس مراكز لمؤسسة البريد التركية، وفتح المجال الجوي فوق مناطق حكم النصرة أمام حركة الطائرات التركية، مما سيعمل على تحويل إدلب إلى نسخة طبق الأصل من مناطق سيطرة أنقرة في عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

