ترمب يحذر أوروبا: استلموا الدواعش أو نطلق سراحهم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد حلفاءه الأوروبيين إلى استرداد مئات الدواعش الذين تعتقلهم بلاده في سوريا، ومحاكمتهم.

وقال في سلسلة تغريدات: "إن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين استعادة أكثر من 800" من مقاتلي تنظيم داعش الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة."

وأضاف "الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلا جيدا حيث سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

إلى ذلك، قال: لقد فعلنا الكثير، صرفنا وقتاً وأموالاً، وحان الوقت لأن يقوم الآخرون بدورهم، سننسحب كلياً بعد هزيمة "دولة الخلافة".

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت أعلنت السبت أن فلول داعش محاصرة في آخر 600 أو 700 كلم مربع في الباغوز بريف دير الزور، مؤكدة أن هزيمة داعش لن تستغرق سوى أيام قليلة بعد.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الجمعة أنه سيصدر إعلاناً مهماً بشأن الحرب على "داعش" في وقت لاحق.

وقال ترمب، الجمعة: "لدينا إعلان مهم حول سوريا، والنجاح الذي حققناه هناك في القضاء على تنظيم داعش.. هذا الإعلان سنقوم به خلال 24 ساعة".