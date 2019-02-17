جيفري: انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيكون بشكل تدريجي

اعتبر مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جفري، الأحد، أن انسحاب أميركا من سوريا لن يكون مباغتا وسريعا، لكن خطوة بخطوة بالتشاور مع الحلفاء.



وقال جفري أمام #مؤتمر_ميونيخ_للأمن إن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية.



وأوضح قائلاً: "المشكلة تكمن في طبيعة النظام، لا سيما وأن نصف السوريين صوتوا ضده عندما فروا من بلادهم".

إلى ذلك، حذر من خطورة الوضع في سوريا، قائلاً: "الوضع متفجر بين إسرائيل وإيران وسوريا، بصفة غير مسبوقة منذ 1973".



وأضاف: "نطالب النظام السوري بتغيير سلوكه".



كما أكد أن الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة 100% لحل الأزمة السورية، قائلاً: "واشنطن تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة".