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الحدث سوريا

جيفري: انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيكون بشكل تدريجي

المصدر: الحدث.نت
جيمس جيفري
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اعتبر مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جفري، الأحد، أن انسحاب أميركا من سوريا لن يكون مباغتا وسريعا، لكن خطوة بخطوة بالتشاور مع الحلفاء.

وقال جفري أمام #مؤتمر_ميونيخ_للأمن إن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية.

وأوضح قائلاً: "المشكلة تكمن في طبيعة النظام، لا سيما وأن نصف السوريين صوتوا ضده عندما فروا من بلادهم".

إلى ذلك، حذر من خطورة الوضع في سوريا، قائلاً: "الوضع متفجر بين إسرائيل وإيران وسوريا، بصفة غير مسبوقة منذ 1973".

وأضاف: "نطالب النظام السوري بتغيير سلوكه".

كما أكد أن الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة 100% لحل الأزمة السورية، قائلاً: "واشنطن تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة".

كلمات دالّة

#مؤتمر ميونيخ للأمن

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