قصف النظام العشوائي على إدلب يوقع 18 قتيلا بين المدنيين

قُتل 18 مدنيا في قصف لقوات النظام السوري استهدف آخر منطقة رئيسية خارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا خلال الساعات الـ48 الأخيرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.



وأسفر قصف مدفعي وصاروخي "عشوائي" عن مقتل ثمانية أطفال وسبع نساء وثلاثة رجال في خان شيخون ومعرة النعمان في محافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد.



وأحكمت "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) سيطرتها على محافظة إدلب الشهر الماضي على حساب فصائل معارضة أخرى تدعمها تركيا.



ومنذ أيلول/سبتمبر، تجنبت إدلب التعرض لعملية عسكرية واسعة من قبل قوات النظام عبر اتفاق لوقف إطلاق النار رعته كل من روسيا وتركيا.



لكن المنطقة لا تزال تتعرض لعمليات قصف متفرقة ينفذها النظام السوري بينما سقطت مئات القذائف على مناطق عدة بينها معرة النعمان وخان شيخون الجمعة والسبت.



ويأتي قصف الجمعة والسبت في وقت تشن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن هجوما على آخر جيب للتنظيم. وتوقعت السبت الإعلان رسمياً عن القضاء على الجماعة المتطرفة في شرق البلاد في غضون أيام.