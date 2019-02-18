سوريا الديمقراطية تكشف شروطها للحوار مع النظام وتركيا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان مساء الأحد، عن شروط اعتبرتها ضرورية لنجاح الحوار مع النظام السوري وتركيا.

وطالبت النظام السوري بضرورة الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة شمال شرق البلاد.

أما على صعيد العلاقة مع أنقرة، فاعتبرت في البيان أن تركيا دولة "محتلة" لأراض سورية، وعبرت عن رغبتها بالحوار مع أنقرة في إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل.

كما شددت في الوقت نفسه على استعدادها لحماية مناطقها في حال تعرضها لأي اعتداء، ورحبت بإنشاء المنطقة الآمنة تحت "إشراف دولي".

إلى ذلك، حدد البيان الذي صدر إثر اجتماع المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، الاستراتيجية العسكرية الجديدة لقوات سوريا الديمقراطية للمرحلة المقبلة.

وقد تمثلت تلك الاستراتيجية في هدفين:

أولاً: القضاء على التنظيم العسكري السري لداعش المتمثل في الخلايا النائمة من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة بمساندة قوات التحالف الدولي.

ثانياً: تجفيف الأرضية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي يعتمد عليها داعش في استمرارية وجوده.

إلى ذلك، اعتبر المجتمعون أن "تحرير عفرين وإعادة سكانها الأصليين إلى ديارهم وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافي من أولوياتهم في المرحلة القادمة".

كما أشار البيان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية وبعد الإعلان القريب عن نهاية التواجد العسكري الجغرافي العملي لتنظيم داعش الإرهابي ستقوم بإعادة هيكلة قواتها وتدريبها ونشرها من جديد حسب المتطلبات الأمنية والعسكرية.