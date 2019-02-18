لافروف: حل أزمة سوريا يكون وفق القرار 2254 ومسار أستانا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف ، اليوم الاثنين، إن حل الأزمة السورية يكون وفق القرار 2254 ومسار أستانا، مشيرا إلى أن روسيا ستطلب المعلومات حول المقاتلين الروس المنتمين إلى داعش، وأنه من الضروري معالجة الخطوات التي أجراها الأميركيون شرق الفرات، كما لفت إلى أن القواعد العسكرية الأميركية وتسليح الأكراد تقلق تركيا، متهما أميركا بتدريب الإرهابيين في منطقة التنف.

وفي مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي، قال لافروف إن روسيا وعُمان تدعوان منذ البداية إلى الحل السياسي في اليمن. مردفا أن موسكو تعمل مع أصدقائها في المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم اليمني، معتبرا أن عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولهم للأسف تعقدت.

وأضاف لافروف "نعمل مع جميع القوى اليمنية وندعو كل الأطراف إلى عدم استخدام القوة". كما دعا جميع الأطراف اليمنية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

من جهته شكر يوسف بن علوي روسيا على جهودها في سوريا والمنطقة، مشيرا إلى أن بلاده لم تفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف. مؤكدا أنه ليس هناك تطبيع مع إسرائيل إنما عملية سلمية مستمرة. وأن سلطنة عمان تدعم حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.