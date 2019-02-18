بعد التحذير الأميركي.. أكراد سوريا يلجأون لأوروبا

التجأت #قوات_سوريا_الديمقراطية إلى الأوروبيين طالبة عدم التخلي عنهم عندما يتم القضاء على داعش والمساهمة في تأسيس قوة دولية في شمال شرق #سوريا في مواجهة #تركيا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان عن شروط ما اعتبرته لنجاح الحوار مع النظام السوري وتركيا.

وطالبت النظام السوري بضرورة الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة شمال شرق البلاد، وعلى صعيد العلاقة مع أنقرة، اعتبر البيان أن تركيا دولة "محتلة" لأراضي سورية وعبر عن رغبته بالحوار مع أنقرة في إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل كما شددت في الوقت نفسه على استعدادها لحماية مناطقها في حال تعرضها لأي اعتداء كما رحبت بإنشاء المنطقة الآمنة تحت إشراف دولي.

ويأتي لجوء أكراد سوريا للأوروبيين بعد تحذير أميركي من التحالف مع النظام أو موسك، حيث قال قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش الجنرال بول لاكاميرا إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تقاتل تنظيم داعش في حال تحالف مقاتليها مع نظام الأسد أو روسيا.

وأضاف لاكاميرا، أن واشنطن ستستمر في تدريب وتسليح الأكراد إذا بقوا شركاء لها، مشيدا بانتصاراتهم الصعبة ضد داعش.

في السياق، أظهرت مقاطع مصورة من داخل بلدة باغوز آخر معاقل تنظيم داعش بريف دير الزور دمارا كبيرا في البلدة، وتواصل قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي تمشيط المباني بحثا عن خلايا التنظيم المتبقية، فيما تتحدث مصادر عن اتخاذ التنظيم مئات المدنيين دروعا بشرية.