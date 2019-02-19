الأسد يتهم الدول المستضيفة للاجئين بعرقلة عودتهم!

اتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد الدول المستضيفة للاجئين بعرقلة عودتهم طالبا منهم العودة، فيما تتحدث تقارير صحافية عن مصير مجهول كان في انتظار لاجئين اختاروا العودة.

وأطلق الأسد اتهامات للدول التي تحتضن مواطني بلاده الفارين، قائلا إن هذه الدول تعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا داعيا إياهم للعودة.

وتجاهلت الاتهامات التسهيلات التي تقدمها دول اللجوء للسوريين الراغبين في العودة.

فالعودة التي اختارها آلاف السوريين لم تضمن لهم بالضرورة الأمان. البراميل المتفجرة والقنابل المدمرة توقفت فعلا، إلا أن ترويعا من نوع آخر انتظر بعضا من هؤلاء تحدثت عنه تقارير صحفية عديدة، آخرها تقرير لصحيفة فورين بوليسي الأميركية مطلع الشهر، تحدث عن اختفاءات قسرية واعتقالات وتعذيب تعرض له بعض العائدين.

إحصائيات روسية صدرت في ديسمبر الماضي قالت إن أكثر من 114 ألف لاجئ عادوا للأراضي السورية العام الماضي من أصل نحو 6 ملايين في دول اللجوء، الأمم المتحدة تقدر أن نحو 250 ألفا من هؤلاء قد يعودون هذا العام، وهي نسبة لا تذكر قد يفسرها خوف من مصير مجهول داخل بلادهم.