"قسد" تلوح بتأجيل عملية اقتحام آخر جيوب داعش

أعلنت قواتُ سوريا الديمقراطية عن إمكانية اقتحام آخر معاقل داعش شرق سوريا مع انتهاء إجلاء المدنيين. ويبدو أن العملية بصدد تأجيل جديد حيث قال القوات الكرية قالت إن المدنيين لم يغادروا آخر جيب للتنظيم في الباغوز شرق سوريا بشكل كامل.

إلى ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها ستحاول مرة جديدة اليوم إجلاء المدنيين.

وكان مراسلُ "الحدث" أفاد بتسليم قوات سوريا الديمقراطية الجيشَ العراقي 140 داعشيا بينهم قادة.

من جهته، أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أميركي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت".