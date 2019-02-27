قسد تحتجز 17 طفلا ايزيديا حررتهم من الباغوز.. بشرط

احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 17 طفلا ايزيديا حررتهم من بلدة الباغوز السورية، بحسب مصادر كردية.

واشترطت "قسد" لتسليم الأطفال إلى ذويهم فتح الحدود العراقية السورية من الجانب العراقي.

وكانت وسائل إعلام وناشطون تداولوا صورا للأطفال المحريين من مناطق القتال في الباغوز السوري.

من جهة أخرى، أكدت مصادر استخبارية عراقية أنه تم التوصل إلى اتفاق غير معلن ما بين تنظيم "داعش" والتحالف الدولي يفضي بخروج من يريد من عناصر داعش وعوائلهم من بلدة الباغوز إلى بوادي البوكمال، وتدمر، والسويداء، والأنبار في سوريا والعراق، أو الخروج إلى مناطق نفوذ قوات "قسد" وتسليم أنفسهم إلى التحالف الدولي.

