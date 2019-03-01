روسيا: البدء بإجلاء مخيم الركبان للاجئين جنوبي سوريا

أعلن الجيش الروسي أن النظام السوري سيخلي مخيم الركبان للاجئين في جنوب سوريا، حيث يعاني عشرات الآلاف من نقص في الغذاء والإمدادات الطبية.



وذكر الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف أن قوافل تابعة للنظام ستتجه اليوم الجمعة إلى مخيم الركبان، وحث الجيش الأميركي في المنطقة على توفير ممر آمن لها.



وألقت روسيا باللائمة على الولايات المتحدة في إخفاقها في "توفير ظروف طبيعية" في المخيم الذي يسكنه حوالي 40 ألف شخص.



واعتبر ميتزينتسيف أن الجيش الأميركي يتحمل "المسؤولية الكاملة عن المرور الآمن" للقوافل عبر منطقة سيطرتها.



وأكد الجيش الروسي أنه سيعمل مع قوات النظام السوري لمرافقة القوافل أثناء توجهها إلى مراكز الإيواء المؤقتة للاجئين في العديد من المحافظات السورية.