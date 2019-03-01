مصرع 84 شخصاً منذ ديسمبر خلال فرارهم من داعش بدير الزور

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 84 شخصاً، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر/كانون الأول وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، بعد أن هربوا من تنظيم داعش بمحافظة دير الزور.



وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن متأهبة منذ أسابيع لاجتياح آخر معاقل التنظيم في سوريا، وهي قرية الباغوز المحاصرة قرب الحدود العراقية، لكن العملية معلقة وسط جهود إجلاء آلاف المدنيين.



وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إفادة صحافية إن المنظمة الدولية "قلقة للغاية" لمحنة آلاف المدنيين الذين يفرون من الباغوز بريف محافظة دير الزور بعد قتال مكثف.

وأوضح أن مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرقي البلاد يؤوي الآن 45 ألف شخص على الأقل منهم 13 ألفا فروا من دير الزور خلال الأسبوع الماضي.



وقال لايركه: "وصل كثير منهم وهم يعانون من الإرهاق والجوع والمرض"، مضيفاً أن 90% بالمئة منهم نساء وأطفال. وأضاف: "الرحلة إلى هذا المخيم طويلة وشاقة جدا، وحتى الآن تفيد التقارير بحدوث أكثر من 84 حالة وفاة على ذلك الطريق بتلك المنطقة. ثلثا الوفيات أطفال دون سن الخامسة".



وقال نقلا عن تقارير لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة على الأرض إن 175 طفلاً يخضعون للعلاج بالمستشفيات من سوء تغذية حاد.